В автобусах и маршрутных такси в 2018 году пострадали 136 тюменцев

17 Сент. 16:00 2018-09-17T16:00:59+03:00

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В автобусах и маршрутных такси Тюменской области с начала года получили травмы уже 136 человек. Зафиксировано 110 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Большинство аварий произошли в областном центре. Пассажиры, как правило, падали в салонах при резком торможении, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Чтобы снизить уровень травматизма, в городе стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Наряды ДПС усилили контроль за соблюдением ПДД водителями автобусов и маршрутных такси. Особое внимание уделяется проезду на перекрестках, соблюдению правил посадки и высадки пассажиров, а также контролю за техническим состоянием пассажирского транспорта и правилам перевозки пассажиров.

Если горожане заметили как водители автобусов или такси нарушают правила, они могут сообщить об этом в ГИБДД. При этом необходимо приложить видео нарушения.