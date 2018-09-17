2018-09-17T15:51:58+03:00
Общество

Любители российского кино смогут определить тему для фестиваля «Дух огня» в Югре

Варианты на выбор - самореализация, воспитание детей или добровольчество
Лидия Шумкова
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Киноманов просят проголосовать за тему конкурсов. Фото с сайта ugrafest.ruКиноманов просят проголосовать за тему конкурсов. Фото с сайта ugrafest.ru
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Югра вновь станет площадкой, где начинающие кинематографисты заявят о себе и докажут, что у российского и регионального кинематографа большие возможности для развития. Летом 2019 года в Ханты-Мансийске пройдет XVII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который поможет формировать среди северян культуру просмотра кино, любви к нему и расширению знаний об этой индустрии. Пока же югорчан и всех любителей кино призывают проголосовать за тему открытых конкурсов фотографий и микрофильмов.

Конкурсы объединят творческие усилия начинающих и профессиональных фотографов и создателей короткометражного кино. Но для этого необходимо определиться с тематикой. В распоряжении голосующих есть три темы - «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» и «Навстречу Миру сердце распахни». Все они открывают огромный простор для творчества, но каждая по-своему уникальна. Сделать выбор и отдать свой голос можно до 20 сентября, именно тогда завершится интернет-голосование.

«Судьба человека» отражает стремление к самореализации. Здесь можно говорить и о профессии, и о личности, и о человеческих судьбах, и о возможности трансляции этой тематики через театральные и кинематографические средства художественной выразительности. «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» позволит высказаться об одной из важнейших проблем современности - социальном положении и воспитании детей. А «Навстречу Миру сердце распахни» через искусство фотографии и микрофильмов раскроет тему добровольчества.

Отметим, «Дух огня» - это не просто ежегодный общественный смотр практически всех дебютных работ, делающихся в России. Он определяет существование этих работ в контексте мирового дебютного кино, а также несет идею наследования новым русским кино наиболее выдающихся традиций мирового кинематографа. Концепция предыдущего фестиваля основывалась на теме любви. В 2019 году главный посыл мероприятия – взаимосвязь кино и театра.

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