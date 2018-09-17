2018-09-18T10:43:21+03:00
Здоровье

По Тюмени скоро начнет курсировать вакциномобиль

В нем горожанам будут ставить прививки от гриппа
Маргарита КАЛИНКИНА
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На улицы Тюмени в ближайшие дни выйдет вакциномобиль. В нем горожане смогут поставить прививку от гриппа.

В осенне-зимний период повышается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом и вакцинация - самый эффективный способ предупреждения их распространения. Сейчас самое подходящее время, чтобы уберечь себя от инфекции, напоминают в городском департаменте здравоохранения.

Специальны автомобиль начнет курсировать с 21 сентября. С 14 до 18 часов он будет стоять у торгового центра «Кристалл» (ул. Д. Менделеева, 1-а). 22 сентября с 12 до 16 часов – у торгового центра «Лента» по ул. Алебашевской. 23 сентября с 12 до 16 часов – перед торговым центром «Панама» (ул. 2-я Луговая, 30). У дальнейшей работе вакциномобиля на сайте городского департамента здравоохранения и его пабликах в соцсетях.

Кроме того прививки можно поставить во всех городских поликлиниках.

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