2018-09-17T14:44:20+03:00
Общество

На улице Мориса Тореза в Тюмени строят новую пешеходную зону

Старый тротуар пришел в негодность
Маргарита КАЛИНКИНА
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На улице Мориса Тореза в Тюмени строят новую пешеходную зону. Фото администрации ТюмениНа улице Мориса Тореза в Тюмени строят новую пешеходную зону. Фото администрации Тюмени
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В Тюмени ремонтируют и строят не только дороги, но и тротуары. В сезон 2018 года должно быть проложено 15 км пешеходных дорожек или 40 объектов. Уже выполнено около 80% работ.

Так, тротуар совсем скоро откроют на ул. Тимофея Чаркова у дачного некоммерческого товарищества «Трудовик».

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Здесь также обустроены два остановочных кармана и пешеходный переход. Общая протяженность участка составляет 500 м. Ширина дорожки составила полтора метра.

Еще один тротуар сейчас строят на ул. Мориса Тореза. Участок от транспортной развязки до ул. Республики протяженностью 620 м был построен давно и уже требовал капитального ремонта.

- Здесь меняют колодцы инженерных коммуникаций, обновляют ограждения, обустраивают газоны. Местами уменьшат высоту бордюров, чтобы было удобно тюменцам на колясках.

– По плану тротуар должен быть готов к 15 октября, но по факту - через 15 – 20, – отметил Алексей Васенин.

Он также добавил, что тротуары прокладывают в первую очередь там, где людям приходится ходить по обочинам дорог или нет подходов к социально значимым объектам.

Как отметили в пресс-службе администрации города, тротуары в Тюмени прокладывают по единой типовой конструкции: 5 см асфальтобетона, ниже 12 см щебня, а затем 10 см песка.

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