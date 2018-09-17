В Абатском районе животноводческое хозяйство разводило коров, не имея навозохранилища

17 Сент. 14:22 2018-09-17T14:22:26+03:00

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В одном из животноводческих хозяйств Абатского района не оказалось навозохранилища. Вопреки требованиям ветеринарного законодательства, фекалии не обеззараживались и хранились в кучах на открытой почве. Это при том, что на предприятии содержится около 700 голов крупнорогатого скота.

Нарушения выявила прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства также установили, что на предприятии мертворожденных телят и биологические отходы от забитого скота сразу сжигают и не показывают ветеринару, как это требует законодательство.

Директору предприятия прокуратура внесла соответствующее представление, а на самого руководителя было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 10.8. (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) и ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). По результатам рассмотрения дела главный государственный ветеринарный инспектор Абатского района подверг нарушителя штрафу в размере 23 тысяч рублей, сообщили в надзорном органе.