Павел Тараканов будет представлять Тюменскую область в Совете Федерации

17 Сент. 14:06 2018-09-17T14:07:13+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Павла Тараканова. Как сообщили в пресс-службе правительства области, на этом посту он сменит Степана Киричука и будет представлять исполнительную власть региона на срок полномочий губернатора. Постановление вступает в силу с 27 сентября текущего года.

Павел тараканов родился 21 июня 1982 года в Кишинёве (Молдова). Окончил Чеченский госуниверситет, является кандидатом политических наук, радиофизиком. Занимал должность председателя правления Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Идущие вместе», затем – должность помощника председателя Правительства Чеченской Республики и помощника президента Чеченской Республики.

С 2007 по 2011 гг. являлся депутатом Государственной думы от Тюменской области, председателем комитета Государственной думы по делам молодежи. С февраля 2012 года являлся заместителем губернатора, руководителем правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Чеченской Республики «За заслуги перед Чеченской Республикой», Почетной грамотой Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Женат, растит двоих детей.