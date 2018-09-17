Сотрудника ТИУ поймали на взятках от студентов

17 Сент. 12:53 2018-09-17T12:59:24+03:00

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Сотрудника Тюменского индустриального университета будут судить за взятки от студентов. 36-летнего ассистента кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» обвиняют в девяти фактах получения крупных сумм через посредника (ч. 3 ст. 290 (получение ) и незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

Преступления были совершены с ноября 2016 года по январь 2017 года. Асистент сообщил старостам семи групп заочников, что положительные оценки за курсовую работу и допуск до экзамена по пяти дисциплинам можно купить у него. Для перевода денег он дал координаты банковской карты своего знакомого. При заказе 10 работ действовала скидка – староста получал курсовую работу бесплатно. Стоимость курсовой работы варьировалась от 1 до 3 тыс. рублей, в зависимости от желаемой оценки и предмета.

Старосты о легком способе получения положительных оценок сообщили одногруппникам. С семи групп студентов-заочников в общей сложности было собрано 363,5 тысяч.

Кроме того, в ходе обысков в квартире знакомого ассистента, предоставившего банковскую карту для получения взяток, оперативники обнаружили ручку, оснащенную видеокамерой, предназначенной для негласного получения информации. Мужчина пояснил, что ручку ему подарил его знакомый ассистент.

Теперь 38-летнему знакомому предстоит ответить перез судом за пособничество (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290) и незаконное приобретение ручки (ст. 138.1 УК РФ).

Обвиняемые полностью признали свою вину, с ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы уголовных дел выделены в отдельное производство и уже переданы суду для рассмотрения, сообщает областная прокуратура,

Кроме того, четверо старост-посредников во взятках понесли наказание, суд их признал виновными и подверг штрафу от 25 до 200 тысяч рублей. Сейчас следственные органы устанавливают студентов-взяткодателей для привлечения к уголовной ответственности.