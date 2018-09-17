Алексей Гуськов расскажет тюменцам о «Вечной жизни Александра Христофорова»

17 Сент. 12:26 2018-09-17T12:27:13+03:00

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Кинотеатр «Киномакс-Тюмень» при информационной поддержке радиостанции «Юмор FM» приглашает 7 октября на показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова». Эксклюзивная презентация картины намечена на 14 часов в фойе кинотеатра. Специально приглашённый гость – актёр, продюсер Алексей Гуськов.

Фильм рассказывает историю когда-то популярного актёра, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается с ним встречаться, бывшая супруга считает опасным для общества, с работы его увольняют… Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

- Вечная жизнь Александра Христофорова» – это ироничная комедия о смысле жизни и любви, - рассказывает Алексей Гуськов. – Мы сделали моего героя актером, хотя могли сделать его кем угодно. Он смеется над несмешными вещами и задает себе вопрос, что останется после него. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором.

Фото: Киномакс

Вы можете купить билет на специальный показ картины с участием известного актёра или выиграть его в группе кинотеатра «Киномакс». Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры. Отметим, что по окончании показа фильма Алексей Гуськов ответит на вопросы зрительного зала.

Официальный показ картины стартует с 18 октября.