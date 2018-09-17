2018-09-17T12:27:13+03:00
Звезды

Алексей Гуськов расскажет тюменцам о «Вечной жизни Александра Христофорова»

В кинотеатре «Киномакс» пройдёт эксклюзивная презентация новой комедии [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: КиномаксФото: Киномакс
Изменить размер текста:

Кинотеатр «Киномакс-Тюмень» при информационной поддержке радиостанции «Юмор FM» приглашает 7 октября на показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова». Эксклюзивная презентация картины намечена на 14 часов в фойе кинотеатра. Специально приглашённый гость – актёр, продюсер Алексей Гуськов.

Фильм рассказывает историю когда-то популярного актёра, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается с ним встречаться, бывшая супруга считает опасным для общества, с работы его увольняют… Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться.

- Вечная жизнь Александра Христофорова» – это ироничная комедия о смысле жизни и любви, - рассказывает Алексей Гуськов. – Мы сделали моего героя актером, хотя могли сделать его кем угодно. Он смеется над несмешными вещами и задает себе вопрос, что останется после него. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором.

Фото: Киномакс

Фото: Киномакс

Вы можете купить билет на специальный показ картины с участием известного актёра или выиграть его в группе кинотеатра «Киномакс». Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры. Отметим, что по окончании показа фильма Алексей Гуськов ответит на вопросы зрительного зала.

Официальный показ картины стартует с 18 октября.

Вечная жизнь Александра Христофорова Официальный трейлер 2018.В кино с 18 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора