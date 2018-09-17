2018-09-17T12:23:06+03:00
Спорт

В тюменском «Кроссе нации» приняли участие почти 7,5 тысяч человек

Теперь любителей бега ждет полумарафон
Маргарита КАЛИНКИНА
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В тюменском «Кроссе нации» приняли участие почти 7,5 тысяч человек. Фото Департамента по спорту и молодежной политике администрации ТюмениВ тюменском «Кроссе нации» приняли участие почти 7,5 тысяч человек. Фото Департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
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Почти 7,5 тысяч человек приняли участие в тюменском «Кроссе нации». Почетными гостями традиционного всероссийского дня бега стали замглавы администрации Тюмени Вера Соловьева, председатель правления ТООО «Федерация легкой атлетики», заместитель губернатора Владимир Чейметов, Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, посол ГТО Наталья Проскурякова.

Открыли состязания самые юные воспитанники детсадов. Малыши преодолели дистанцию в 400 м. В Vip-забеге на 1 км выступили общественные и политические деятели, руководители предприятий и организаций, профессиональные спортсмены. Затем на эту же дистанцию вышли мальчики и девочки, 2009 г.р. и младше. Победителями стали Максим Дробышев и Александра Филимонова, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Дистанцию 800 м быстрее всех пробежали Владислав Опарин и Мария Лысова (2006 г.р.), Владимир Лаврись и Елизавета Лушникова (2003 г.р.), Максим Сорокин (2001 г.р.) и Полина Лебедева (2002 г.р.), Владислав Рыжов (1997 г.р.). Эти ребата получили спортивные разряды.

На дистанции 4 км победил Данила Глухарев (1999 г.р.) и Мария Сизова (2000 г.р.), Александр Бакуев (1996 г.р.) и Алина Курганова (1998 г.р.). Результативным стартом на 6 км отличилась Вероника Рябова (1999 г.р.). На дистанции 8 км (юноши 1999 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше) первыми стали Екатерина Зайцева и Максим Игнатов.

В забеге на 12 км лидировал Никита Гуревич из Челябинска. Он преодолел дистанцию за 37.08,6 секунды.

- Свою сегодняшнюю победу я посвящаю своей девушке, именно к ней я приехал в Тюмень и спонтанно принял решение об участии, - отмтил он.

Приятным событием спортивного праздника стала церемония вручения золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Совсем скоро для любителей бега в Тюмени состоится полумарафон, который пройдет в экопарке «Затюменский».

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