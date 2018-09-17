2018-09-17T11:47:19+03:00
Общество

В Тюмени в последний путь проводили участника Курской битвы 99-летнего Александра Мартьянова

Он не дожил до своего 100-летия всего 50 дней
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени в последний путь проводили участника Курской битвы 99-летнего Александра Мартьянова. Фото управления Росгвартии по Тюменской областиВ Тюмени в последний путь проводили участника Курской битвы 99-летнего Александра Мартьянова. Фото управления Росгвартии по Тюменской области
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Траурный митингом и воинским салютом в Тюмени в последний путь проводили участника Курской битвы, ветерана Великой Отечественной войны 99-летнего Александра Андреевича Мартьянова. Он всего 50 дней не дожил до своего столетнего юбилея.

В торжественной церемонии прощания участвовали родные и близкие, сослуживцы, представители Росгвардии, ветераны внутренних войск.

Александр Мартьянов служил в Красной армии с 1940 года. В феврале 1942 года в составе 543 артполка был направлен на Калининский фронт, затем воевал на Курской дуге. В составе 74-го стрелкового корпуса освобождал Украину и Белоруссию, а встретил победу в Польше.

После войны приехал в Тюмень, где продолжил службу во внутренних войсках. В 1982 году - ушел в отставку, будучи помощником начальника штаба отдельной бригады (в/ч 6571) и продолжил работу на предприятиях города по охране важных государственных объектов.

За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны и за период службы в Вооруженных Силах СССР награжден орденом Боевого Красного знамени, орденом Красной звезды и восемнадцатью медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За отвагу».

- Александр Андреевич прошел достойный жизненный путь и воспитал замечательных детей. Он внёс большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Мы запомним его сильным, самоотверженным, соблюдающего кодекс чести русского офицера, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Игорь Назаренко.

Трогательные слова о ветеране прозвучали также от заместителя командира в/ч 3059 подполковника Романа Ильина, сослуживце и ветеранов внутренних войск МВД России.

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