17 Сент. 11:12 2018-09-17T11:13:58+03:00

В Тюмени на зебре под колеса автомобилей попали два пешехода. Фото ГИБДД Тюменской области

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Два пешехода попали в Тюмени под колеса в минувшие выходные.

Так, вечером в субботу на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Калинина, 44 «Ниссан Альмера» сбил 56-летнего мужчину. У пострадавшего травмы головы и сотрясение головного мозга. Стаж водителя за рулем менее года, сообщили вобластной Госавтоинспекции.

В воскресенье на ул. Барнальской водитель «ДЭУ» сбил 17-летнего подростка, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего тяжелые повреждения: травма головы, переломы ребер и бедра.

В ГИБДД напоминает водителям, что перед зеброй необходимо сбавлять скорость, чтобы при необходимости успеть затормозить. В свою очередь, пешеходам нужно носить на одежде световозвращатели, которые делают их заметным в темноте. С наступлением осени темнеть начинает раньше, поэтому стоит позаботиться о безопасности.