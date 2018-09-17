2018-09-17T11:13:58+03:00
Происшествия

В Тюмени на зебре под колеса автомобилей попали два пешехода

Обе аварии произошли в темное время суток
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени на зебре под колеса автомобилей попали два пешехода. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тюмени на зебре под колеса автомобилей попали два пешехода. Фото ГИБДД Тюменской области
Изменить размер текста:

Два пешехода попали в Тюмени под колеса в минувшие выходные.

Так, вечером в субботу на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Калинина, 44 «Ниссан Альмера» сбил 56-летнего мужчину. У пострадавшего травмы головы и сотрясение головного мозга. Стаж водителя за рулем менее года, сообщили вобластной Госавтоинспекции.

В воскресенье на ул. Барнальской водитель «ДЭУ» сбил 17-летнего подростка, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего тяжелые повреждения: травма головы, переломы ребер и бедра.

В ГИБДД напоминает водителям, что перед зеброй необходимо сбавлять скорость, чтобы при необходимости успеть затормозить. В свою очередь, пешеходам нужно носить на одежде световозвращатели, которые делают их заметным в темноте. С наступлением осени темнеть начинает раньше, поэтому стоит позаботиться о безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора