2018-09-17T10:57:53+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск «Шевроле» протаранил «МАЗ»

Водитель легковушки получил тяжелые травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск «Шевроле» протаранил «МАЗ». Фото ГИБДД Тюменской областиНа трассе Тюмень-Ханты-Мансийск «Шевроле» протаранил «МАЗ». Фото ГИБДД Тюменской области
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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль «Шевроле Круз» врезался в заднюю часть грузовика «МАЗ». Водитель легковушки получил тяжелую травму – открытый перелом плеча.

Авария произошла вечером в воскресенье на 55-м километре федеральной дороги. Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию, сообщили в ГИБДД. Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам быть внимательнее в темное время суток.

Всего за минувшие выходные на дорогах Тюменского региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали тринадцать человек.

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