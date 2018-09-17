На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск «Шевроле» протаранил «МАЗ»

17 Сент. 10:53 2018-09-17T10:57:53+03:00

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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль «Шевроле Круз» врезался в заднюю часть грузовика «МАЗ». Водитель легковушки получил тяжелую травму – открытый перелом плеча.

Авария произошла вечером в воскресенье на 55-м километре федеральной дороги. Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию, сообщили в ГИБДД. Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам быть внимательнее в темное время суток.

Всего за минувшие выходные на дорогах Тюменского региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали тринадцать человек.