Жительницу Ишима интернет-возлюбленный обманул на 150 тысяч рублей

17 Сент. 10:27 2018-09-17T10:30:24+03:00

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Жительницу Ишима подло обманул возлюбленный. Виртуальная многообещающая история закончилась уголовным делом.

Как оказалось, 29-летняя девушка в интернете познакомилась с молодым человеком и у них завязалась романтическая переписка. Через какое-то время мужчина попросил денежной помощи на приобретение билета и оплатить долги. Ишимка перевела на указанный счет 150 тысяч рублей, после чего связь с возлюбленным оборвалась.

Девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливается личность подозреваемого, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.