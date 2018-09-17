2018-09-17T09:51:56+03:00
Общество

В Тобольске наказали управляющую компанию, которая бросила многоквартирный дом

Высотка чуть "не утонула" в кипятке
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске директора одной из управляющих компаний дисквалифицировали, а саму компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Коммунальщики наказаны из-за того, что не выполняли условия договора с жильцами.

В местных СМИ прошла информация, что многоквартирный дом вторую неделю «плавает» в кипятке и никому до этого нет дела. По данному факту прошла прокурорская проверка. Оказалось, что в офисе ООО «Новый район», управляющего многоквартирным домом в мкр. 4, д. 35а действительно давно нет персонала. УК фактически устранилась от управления домом и не выполняет свои обязанности по договору.

На коммунальщиков были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). В итоге само предприятие оштрафовано, а руководитель дисквалифицирован, сообщили в областной прокуратуре.

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