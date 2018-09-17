В одном из дворов Тюмени от огня пострадали четыре автомобиля

17 Сент. 08:56 2018-09-17T09:14:15+03:00

В одном из дворов Тюмени ночью сгорела "десятка" еще три автомобиля пострадали. Фото Seymur Namazov vk.com

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В одном из дворов Тюмени ночью почти полностью выгорела «десятка». Огнем были повреждены еще три автомобиля.

Пожар произошел во дворе между домами ул. Николая Чаплина, 115 и Депутатская, 80 около двух часов ночи. Машина неожиданно вспыхнула, а затем пламя быстро перекинулось на рядом стоящие машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил в 1.52. На место через 9 минут прибыли две пожарные машины и семь огнеборцев. К этому времени огонь уже полностью охватил кузов «десятки» и перешел на задние части автомобилей Nissan, Toyota и Citroen.

Возгорание удалось быстро потушить. Ущерб и причины происшествия еще устанавливаются.

В социальных сетях горожане предположили две версии происшествия: самовозгорание электропроводки и поджог.

- Мы вчера видели, из аэропорта приехали в 2.30, во дворе пожарная, МЧС,скорая. Уже всё потушено было. Но машина так стояла, что мы подумали, что водитель сначала в этот забор врезался, - рассказала тюменка Ольга М.

Не исключено, что машина по каким-то причинам помешала жильцам.

- Сама с двух сторон загорелась? Только если там музыка стояла, - предположил Михаил П.

- Поджог, видно же, с двух сторон обгорела, - выссказал свою версию Дамир Д.