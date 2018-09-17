17 Сент. 08:38 2018-09-17T08:40:17+03:00

В Тюмени из-за пожара на первом этаже эвакуировали весь подъезд. Фото Агаты Раух vk.com

Тушили огонь пять пожарных машин и 13 человек

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Жителей целого подъезда жилого 5-этажного дома пришлось из-за пожара эвакуировать накануне вечером. На улице Садовой, 135 в районе Дома Обороны, загорелась квартира на первом этаже.

Пожарные оперативно приехали по вызову и потушили огонь, но дыма в доме было очень много.

- Нас с 4 этажа эвакуировали. Многие в квартирах отсиделись. Огонь ликвидировали быстро. Была сильная задымленность. На фото подъезды, окна квартиры, в которой произошло возгорание, с обратной стороны, - рассказал один из жильцов Павел Бархатов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 18.50. Горела однокомнатная квартира. В тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются.