Тюменцы пересмотрели принципы выбора нового жилья

17 Сент. 09:00 2018-09-17T09:16:01+03:00

Почему теперь обустройство района важнее доступности школ, а мини-зоопарк с кроликом решает больше, чем локация?

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У тюменцев серьезно изменились подходы к выбору жилья. И то, что еще вчера считалось одним из главных факторов – больше не работает. Смена ориентиров в формировании жизненного пространства заставляет тюменских девелоперов качественно менять подходы к жилищной застройке новых городских районов.

Теперь вместо больших спортивных площадок люди ждут зелёные тихие дворы, желательно полностью свободные от машин, оригинальные планировочные решения. А главное, чтобы вместо «каменных джунглей» их ждал полноценный район, вписывающийся в естественный ландшафт места застройки.

- Дело в том, что сегодня изменились подходы к выбору жилья. И тот, кто уже живет в новостройке, серьезно пересматривает свои принципы. Например, если при покупке квартиры важно, насколько удобно возить ребёнка в школу или детский сад, то по факту заселения становиться важнее, как будет организован досуг на территории рядом с домом после посещения школы и садика. Точно также перестают влиять на выбор огромные гипермаркеты, на смену им возвращается народная любовь к небольшим магазинам у дома, - считает генеральный директор ГК «ЭНКО» Елена Низамова.

По ее мнению, для того, чтобы проект оказался успешным, застройщик должен не продавать, а создавать такие условия, чтобы жизнь в этих кварталах и домах была счастливой и максимально беззаботной. Именно эти принципы позволили застройщику спроектировать и начать строительство нового жилого района – «Айвазовский».

По словам директора по стратегическому развитию ГК «ЭНКО» Валентины Волокитиной, говоря о применении элементов современной урбанистки в новом тюменском городском пространстве, отмечает, что, создавая новый проект, рассчитанные на 312 тысяч кв.метров и более 4 тысяч квартир, девелоперу пришлось тщательно изучить европейскую архитектуру и вписать в застраиваемое пространство на левом берегу реки Тура, новый район таким образом, чтобы не нарушить гармонию водного пространства и природы в целом.

- У европейских урбанистов есть такое правило «чтобы от построенного у человека не болела голова». Тюменцы, которые будут здесь жить, получат новую часть города, где максимально сглажены острые углы, а сам район будет отличаться гармонично выстроенным внутренним пространством жилых кварталов. А к моменту сдачи первой очереди «Айвазовского», жильцы уже смогут наслаждаться зоной променада с уютными кафе, иметь собственный парк в шаговой доступности и собственный водный канал. Словом, все, что так притягивает в современной европейской архитектуре, всё то пространство, что создает ощущение счастья, оно будет присутствовать и в нашем новом проекте, - пояснила она принципы застройки рядом с историческим центром города.