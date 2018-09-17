2018-09-17T07:55:03+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал прием заявок на участие в «Живой классике»

Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области стартовал прием заявок на участие школьников во Всероссийском литературном конкурсе «Живая классика». Участвовать внем могут оебята в возрасте от 10 до 17 лет. Они будут состязаться в выразительном чтении отрывков из любимых книг.

С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России: в нем уже приняли участие более 10 миллионов детей со всей России и 84 стран.

Соревнования проходят только на русском языке, превращая его в международный язык.

- Миссия нашего конкурса – привить подросткам любовь к чтению, сформировать у них потребность в этом. Безусловно, успех нашего конкурса стал возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей. Однако для его развития необходимо привлекать инновационные решения и методики. Мы надеемся, что сотрудничество с ГК «Просвещение», которое является разработчиком комплексного современного подхода к образованию, позволит нам в 2019 году выйти на новый уровень и приблизиться к нашей общей цели – вернуть России статус самой читающей страны, - президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Подать заявку можно на сайте конкурса.

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