Выборы в Югре – 2018: северяне отдали свои голоса за партию власти

17 Сент. 07:21 2018-09-17T07:22:07+03:00

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В Югре сохранится курс на развитие благополучия региона. Такие выводы можно сделать по итогам прошедших в воскресенье, 9 сентября, выборов глав и местных депутатов. Югорчане голосовали за 727 членов представительных органов муниципалитетов – городских и районных дум, а также выбрали 46 глав поселений. На фоне реальной политической конкуренции и борьбы – ведь в выборах участвовали кандидаты от всех четырех парламентских партий – победу одержала партия власти.

Подавляющее большинство кандидатов среди глав и местных депутатов - 82%! – представители «Единой России», которые намерены продолжать исполнение наказов жителей. А значит, территория Югры останется стабильной, более того, она будет все более комфортной для жизни, работы, учебы и отдыха северян.

Процедура голосования была прозрачной и честной. Этот факт подтвердили наблюдатели, следящие за выборами на всех 710 избирательных участках. По данным окружного Избиркома, в территориальные и участковые избирательные комиссии поступило рекордно низкое количество жалоб и замечаний, а в саму Избирательную комиссию автономного округа и вовсе не поступило ни одной. Причем большинство жалоб не нашли подтверждения. В процедуре голосования важную роль сыграла система видеонаблюдения, которая позволила снять многие сомнения и подозрения.

К слову, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал положительную оценку прошедшей выборной кампании. Как он заявил на совещании по итогам единого дня голосования, в каждом из регионов УрФО были созданы необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Существенных нарушений законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.

А по словам политтехнолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Андрея Бондарева, представители «партии власти» убедительно обошли своих оппонентов и каждый, кто следит за внутриполитической повесткой в югорских муниципалитетах, согласится, что результаты вполне заслуженные.

- В Югре, по итогам голосования на муниципальных выборах, более 80% избранных глав и депутатов - единороссы. Это достойный результат для регионального отделения партии. При этом выборы во многих муниципалитетах были конкурентными и по составу участников, и по накалу борьбы. Были и юридические споры кандидатов с оппозицией, и судебные тяжбы – победа никому не далась легко. В итоге, вместе с единоросами, были избраны и представители основных оппозиционных парламентских партий, - прокомментировал он.

Стоит добавить, что всего в выборах приняли участие 386 240 югорчан или 35,48% от количества избирателей, внесенных в списки избирателей.