2018-09-17T07:06:51+03:00
Общество

Тюменская студентка борется за возможность быть на обложке Playboy

Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская студентка борется за возможность быть на обложке Playboy. Фото PlayboyТюменская студентка борется за возможность быть на обложке Playboy. Фото Playboy
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Тюменка Лидия Пономарева борется за возможность попасть на обложку зимнего номера журнала Playboy. Она уже вошла в десятку «самых горячих девушек» страны.

Лидии 21 год, она учится на эколога, занимается верховой ездой и волонтерством, увлекается чтением мировой классики и пишет стихи.

Весной нынешнего года Лида участвовала в региональном конкурсе красоты «Ты — уникальная невеста» и победила. По ее словам, это первый конкурс в ее жизни. Судя по всему, ей понравилось.

В конкурсе Playboy участвуют и другие тюменки. Например, 24-летняя Кристина Заболотная, студентка нефтегазового института ТИУ. Есть также уроженка Тюменской области, 23-летняя ню-модель Элина Мюллер и 24-летняя экс-участница "Дом-2" Лера Фрост. Она работает телеведущей, увлекается вокалом (неплохо читаю рэп), хореографией и актерским мастерством, является КМС по плаванию.

Всем претенденткам на обложку предстоит пройти фотосессию и видеосъемки, после чего будет определена финалистка. Ее имя назовут в октябре.

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