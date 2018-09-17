В Тюменской области стартует Европейская неделя раннего выявления рака головы и шеи

17 Сент. 05:16 2018-09-17T15:17:42+03:00

В Тюмени стартует Европейская неделя раннего выявления рака головы и шеи Фото: Ольга Крыльцова

Обращаться можно без записи в любую поликлинику

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В Тюмени стартует Европейская неделя раннего выявления рака головы и шеи. До 21 сентября в поликлиниках города можно будет пройти обследование для выявления злокачественных опухолей. Прием будут вести стоматолог, хирург, онколог, лор-врач, дерматолог и эндокринолог. Кроме того, можно будет сделать маммографию, флюорографию и поставить прививку против гриппа.

Для участия в акции не требуется предварительная запись. Можно обратиться в поликлиники без учета регистрации по месту жительства, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Консультирование специалистов и обследование пройдет по графику:

- 17 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 17 (ул. Монтажников, 41/1);

- 18 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 5 (ул. Московский тракт, 35а);

- 19 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 3 (ул. Ленина, 23);

- 20 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 1 (ул. Газовиков, 6).

21 сентября с 14 до 18 часов - ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1) Будет работать мультипрофессиональная команда онкологов: дерматолог, онколог, челюстно-лицевой хирург, маммолог.

В пешеходной зоне ТРЦ в мобильных лабораториях будут проводить исследования: анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, флюорографию, маммографию, исследование в мобильном Центре здоровья.

Акция также пройдет во всех городах региона, сообщили в областном департаменте здравоохранения

Заводоуковск

17, 18, 19, 21 сентября Облбольница №12 (ул. Хахина, 19) – с 13.30 до 15 часов

Тобольск

18 сентября – с 15 до 17 часов облбольница №3 (4 мкр., д.53)

Ишим

22 сентября - с 8 до 14 часов облбольница №4 проводит День здоровья.

Поликлиника №1 (ул.Республики, 78):

• Кабинеты раннего выявления заболеваний (муж и жен)

• Проведение профосмотров и диспансеризации

• Центр здоровья (комплексное обследование)

• Компьютерный томограф (55-65 лет или вне зависимости от возраста при стаже курения 30 и более лет)

• Прием врача-уролога (муж и жен)

• Кабинет УЗИ (по направлению врача - уролога)

• Флюорография (раз в год)

• Маммография (женщины в возрасте от 40 до 65 лет, раз в два года)

Поликлиника №3 (ул.Мелиоративная, 7):

• Кабинеты раннего выявления заболеваний (муж и жен)

• Проведение профосмотров и диспансеризации

• Прием врача-оториноларинголога

• Прием врача-эндокринолога

• УЗИ щитовидной железы

• Прием врача-стоматолога

• Флюорография (раз в год)

Женская консультация(ул.Рокоссовского,20а):

• Прием врача-акушера-гинеколога

• Прием врача-маммолога-онколога

• УЗИ молочных желез (по направлению врача)

Все исследования бесплатны, по полису ОМС.

Задать вопрос или записаться можно по телефонам:

• Поликлиника №1: 7-80-40, 5-88-68

• Поликлиника №3: 6-55-55, 6-55-09

• Женская консультация: 7-10-10, 7-10-25.