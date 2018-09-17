В Тюменской области стартует Европейская неделя раннего выявления рака головы и шеи
В Тюмени стартует Европейская неделя раннего выявления рака головы и шеи. До 21 сентября в поликлиниках города можно будет пройти обследование для выявления злокачественных опухолей. Прием будут вести стоматолог, хирург, онколог, лор-врач, дерматолог и эндокринолог. Кроме того, можно будет сделать маммографию, флюорографию и поставить прививку против гриппа.
Для участия в акции не требуется предварительная запись. Можно обратиться в поликлиники без учета регистрации по месту жительства, сообщили в городском департаменте здравоохранения.
Консультирование специалистов и обследование пройдет по графику:
- 17 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 17 (ул. Монтажников, 41/1);
- 18 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 5 (ул. Московский тракт, 35а);
- 19 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 3 (ул. Ленина, 23);
- 20 сентября с 15 до 20 часов – Городская поликлиника № 1 (ул. Газовиков, 6).
21 сентября с 14 до 18 часов - ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1) Будет работать мультипрофессиональная команда онкологов: дерматолог, онколог, челюстно-лицевой хирург, маммолог.
В пешеходной зоне ТРЦ в мобильных лабораториях будут проводить исследования: анонимный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, флюорографию, маммографию, исследование в мобильном Центре здоровья.
Акция также пройдет во всех городах региона, сообщили в областном департаменте здравоохранения
Заводоуковск
17, 18, 19, 21 сентября Облбольница №12 (ул. Хахина, 19) – с 13.30 до 15 часов
Тобольск
18 сентября – с 15 до 17 часов облбольница №3 (4 мкр., д.53)
Ишим
22 сентября - с 8 до 14 часов облбольница №4 проводит День здоровья.
Поликлиника №1 (ул.Республики, 78):
• Кабинеты раннего выявления заболеваний (муж и жен)
• Проведение профосмотров и диспансеризации
• Центр здоровья (комплексное обследование)
• Компьютерный томограф (55-65 лет или вне зависимости от возраста при стаже курения 30 и более лет)
• Прием врача-уролога (муж и жен)
• Кабинет УЗИ (по направлению врача - уролога)
• Флюорография (раз в год)
• Маммография (женщины в возрасте от 40 до 65 лет, раз в два года)
Поликлиника №3 (ул.Мелиоративная, 7):
• Кабинеты раннего выявления заболеваний (муж и жен)
• Проведение профосмотров и диспансеризации
• Прием врача-оториноларинголога
• Прием врача-эндокринолога
• УЗИ щитовидной железы
• Прием врача-стоматолога
• Флюорография (раз в год)
Женская консультация(ул.Рокоссовского,20а):
• Прием врача-акушера-гинеколога
• Прием врача-маммолога-онколога
• УЗИ молочных желез (по направлению врача)
Все исследования бесплатны, по полису ОМС.
Задать вопрос или записаться можно по телефонам:
• Поликлиника №1: 7-80-40, 5-88-68
• Поликлиника №3: 6-55-55, 6-55-09
• Женская консультация: 7-10-10, 7-10-25.