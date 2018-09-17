Погода 17 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

17 Сент. 03:54 2018-09-17T03:54:28+03:00

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Понедельник, 17 сентября, в Тюменской области будет солнечным и без осадков. Утром местами туман. Западный, юго-западный ветер с переходом на южный, юго-восточный 2-7 м/с. Ночью местами были заморозки до -0 -5 градусов, днем воздух прогреется до +11+16 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день будет ясным, столбики термометров покажут +15 градусов, ветер 4-7 м/с. В Тобольске облачно и всего +12. В Ишиме небольшой дождик и тоже +12.

В народном календаре 17 сентября названо Неопалимой Купиной. Ее считали хранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины.

Наши предки знали много поверий, связанных с пожарами. Например, говорили, что пожар, вызванный молнией, можно затушить молоком от черной коровы, квасом или пивом. Верили, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет. Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме.

Существовали и особые приметы: пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне; заяц, бегущий по селению.

Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности; говорили, что быть готовым к пожару — бога искушать.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.