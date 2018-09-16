2018-09-16T18:15:59+03:00
Общество

Выставка-инсталляция в тюменском МТЦ «Космос» рассказывает о проблемах трудовых мигрантов

Она закроется уже 20 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Выставка-инсталляция HOMELAND | HOSTLAND («Родина или чужбина»), которая закроется уже 20 сентября в МТЦ "Космос", рассказывает о проблемах трудовых мигрантов, а также человечности и терпимости граждан страны-хозяйки. Об этом в воскресенье сообщает издание «Тюменская область сегодня».

В каждой из девяти кабинок, отгороженных друг от друга занавесками, есть плейеры с записями историй мигрантов, которые живут в Тюмени. Здесь же – личные вещи участников и фото их родных мест.

– Понимаю, что граница между родиной и принимающей стороной условна. Нет разницы между местными и приезжими. Мы все люди и заслуживаем уважительного отношения. Этомй теме и посвящена выставка, — рассказывает Инициатор выставки-инсталляции, руководитель и режиссер молодежного театра «Ремарка» Юлия Вологжанина ее автор Юлия Вологжанина.

Слушатели садятся в кресло, надевают наушники и слушают истории мигрантов из Казахстана, США, Африки и других стран и континентов.

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