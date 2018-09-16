Сотрудники ДПС контролируют соблюдение ПДД у тюменских школ

16 Сент. 17:18 2018-09-16T17:18:12+03:00

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Сотрудники ГИБДД по Тюменской области проводят в школах уроки по безопасности дорожного движения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с ветеранами, депутатами и общественниками силовики рассказывают детям о том, что при переходе дороги нужно обязательно убедиться в том, что водитель пропускает пешеходов.

Сотрудники ДПС несут службу у тюменских школ утром, когда дети идут на уроки. В частности, они контролируют соблюдение правил дорожного движения там, где уже происходили аварии с участием детей. Помогают силовикам и родители, которые дежурят у школ: они помогают ребятам правильно перейти дорогу и смотрят на правильность применения детских автокресел.

Напомним, в 2018 году на дорогах Тюменской области получили травмы 297 детей, четверо погибли. 29 детей были сбиты автомобилями на пешеходных переходах, каждый 15-й перевозился без автокресел.