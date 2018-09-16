2018-09-16T17:18:12+03:00
Общество

Сотрудники ДПС контролируют соблюдение ПДД у тюменских школ

Помогают силовикам и родители
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Сотрудники ДПС контролируют соблюдение ПДД у тюменских школСотрудники ДПС контролируют соблюдение ПДД у тюменских школФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области проводят в школах уроки по безопасности дорожного движения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с ветеранами, депутатами и общественниками силовики рассказывают детям о том, что при переходе дороги нужно обязательно убедиться в том, что водитель пропускает пешеходов.

Сотрудники ДПС несут службу у тюменских школ утром, когда дети идут на уроки. В частности, они контролируют соблюдение правил дорожного движения там, где уже происходили аварии с участием детей. Помогают силовикам и родители, которые дежурят у школ: они помогают ребятам правильно перейти дорогу и смотрят на правильность применения детских автокресел.

Напомним, в 2018 году на дорогах Тюменской области получили травмы 297 детей, четверо погибли. 29 детей были сбиты автомобилями на пешеходных переходах, каждый 15-й перевозился без автокресел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора