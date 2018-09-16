16 Сент. 16:06 2018-09-16T16:06:27+03:00

На капремонт круговой дамбы в Увате требуется 190 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

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Глава Уватского района Сергей Путмин и начальник управления водных ресурсов и мониторинга регионального департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн обсудили необходимость капитального ремонта круговой дамбы в Увате. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу администрации Уватского муниципального района, на эти цели требуется 190 млн рублей.

По словам Александра Викторовича, предварительно принято решение по подготовке заявки на получение федеральной субсидии на проведение капремонта. В настоящее время проектная документация, оформленная администрацией Уватского района, проходит государственную экспертизу.

- Эти документы, а также наличие необходимого софинансирования в областном бюджете, являются основополагающими, чтобы обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов. Направить соответствующую заявку и обосновывающие материалы мы планируем в начале следующего года, - рассказал он.

Из федерального бюджета возможно получить до 22%.