«Богадельня» ждёт от тюменцев продукты питания ко Дню пожилого человека

16 Сент. 15:38 2018-09-16T15:38:37+03:00

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Тюменская «Богадельня» нуждается в продуктах питания, которые впоследствии раздадут бездомным и малоимущим пенсионерам. Как сообщает портал «Вслух.ру», все желающие смогут собрать и привезти в учреждение продукты и тем самым поздравить людей пенсионного возраста с Днём пожилого человека.

По словам руководителя дома милосердия Галины Паршуткиной, «Богадельня» каждый год 1 октября проводит акцию «Пусть осень жизни будет золотой…». Наборы формируются из расчёта на 50 человек и сотрудники центра раздают их на пунктах горячего питания.

- Мы формируем наборы из расчета на 50 человек и раздаем их на пунктах горячего питания. Состав продуктового набора: тушенка, рыбные консервы, крупа, сгущенное молоко, чай, сахар. Будем признательны за любую посильную помощь, - отметила она.

Продукты принимаются по адресу: ул. Чекистов, 31а, корпус 3. Телефон: 8 (3452) 27-50-90.