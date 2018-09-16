2018-09-16T14:33:59+03:00
Общество

В Тобол выпустили 11 тысяч трёхмесячных особей стерляди

Вес каждого малька - 9 граммов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобол выпустили 11 тысяч трёхмесячных особей стерлядиВ Тобол выпустили 11 тысяч трёхмесячных особей стерлядиФото: Татьяна Коркина
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Специалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» выпустили в Тобол 11 тыс. трёхмесячных особей стерляди весом 9 грамм каждый. Как сообщили в правительстве области, зарыбление прошло в качестве компенсации за нанесённый природе вред нефтегазовыми компаниями.

Как отметил президент ассоциации «Оцелот» Руслан Цицкиев, это второй опыт на территории юга региона. Так, например, в 2017 году в Ялуторовском районе выпустили в Тобол молодь стерляди, в этом – в Ярковском.

- Стерлядь более неприхотлива и по сравнению с тем же муксуном, порог выживаемости у нее выше, - отметил он.

- В природе выживаемость 1-2 процент от той икры, которая упала на дно и оплодотворилась, - подчеркнул вице-президент направления аквакультуры ассоциации «Оцелот» Владимир Глазков.

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