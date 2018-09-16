2018-09-16T12:24:48+03:00
Звезды

В Тюменской области вышла 18-я книга поэта Михаила Федосеенкова

Сборник 50 на 50 состоит из новых и знакомых тюменцам стихов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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При поддержке правительства Тюменской области вышла 18-я книга писателя Михаила Федосеенкова под названием «Тогда, и только тогда». Как сообщает «Тюменская область сегодня», по традиции обложку и формат издания придумал сам поэт. Так, на обложке красуется натюрморт с часами, циферблат которых полуприкрыт покрывалом.

По словам самого Михаила Алексеевича, сборник 50 на 50 состоит из новых и знакомых тюменцам стихов, однако сама книга свежая по концепции.

- Я долго шел к этому языку, искал просветленную поэтическую речь, которая не причастна к говору обыденному. В реальной жизни мы не говорим стихами, мы их придумываем – каждый со своей долей убедительности и мастерства, - отметил писатель.

Читатели, знакомые с произведениями Михаила Федосеенкова, считают, что за стихами стоит обыденная жизнь россиян. Однако благодаря хорошему языку, строки обретают глубинный философский смысл.

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