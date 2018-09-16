В Ишиме и Ишимском районе проводится вакцинация против гриппа

16 Сент. 11:20 2018-09-16T11:21:18+03:00

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В Ишиме и Ишимском районе в этом году планируется привить от гриппа почти 43 тысячи человек, 12 тысяч из которых – дети. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя главного врача по медицинскому обсдлуживанию населения ишимской областной больницы №4 Дмитрия Бойко, на сегодняшний день привито 15% пациентов.

– Прививки - самое эффективное средство в профилактике гриппа, - рассказал он. – За прошлый эпидсезон из всех заболевших пневмонией привитых от гриппа не было ни одного. У привитых вероятность тяжелого течения гриппа и возникновения осложнений снижается более, чем в 11 раз.

По словам врача-эпидемиолога Елены Ширшовой, самое тяжёлое осложнение гриппа – пневмония. В 2017 году ею переболели 622 ишимца, 9 из них скончались. Тем не менее, количество смертельных случаев снижается за счёт вакинации.

- Вакцинация продлится до ожидаемого подъема заболеваемости, который прогнозируем в ноябре. Для того чтобы поставить бесплатную прививку против гриппа, можно обратиться в регистратуру поликлиник. Жители района могут привиться в местных ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах, - рассказал Дмитрий Бойко.

Напомним, для постановки вакцины нужен паспорт и полис.