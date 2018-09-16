2018-09-16T10:14:25+03:00
Общество

В Тюменском районе в дома нуждающихся устанавливают пожарные извещатели

В это году было установлено 48 таких приборов
Светлана БОРИСОВА
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В Тюменском районе в дома нуждающихся устанавливают пожарные извещателиВ Тюменском районе в дома нуждающихся устанавливают пожарные извещателиФото: Татьяна Коркина
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Небольшой прибор – пожарный извещатель может спасти от огня не только жилье, но и человеческие жизни. О том, как важно установить его в домах, спасатели говорят часто. Но к их советам не все прислушиваются. В Тюменском районе решить эту проблему помогают власти. Четвертый год подряд счет финансовых средств спонсоров в «Столичном» устанавливают пожарные извещатели в дома нуждающимся: многодетных семей, неблагополучных, а также в дома одиноких пожилых людей и инвалидов.

Всего, начиная с 2015 года было установлено 618 дымоизвещателей, - рассказал инспектор группы АПДиС МОНД № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Антон Золотухин. - В этом году было установлено 48 таких приборов и планируется установить еще 141.

Также возможность дополнительно снабдить муниципальные образования приборами, реагирующими на появление дыма. Главам администраций и муниципальных образований рекомендовано обратиться за дымовыми извещателями в отдел ГО и ЧС районной администрации, подготовить перечень частных жилых домов с печным отоплением, а также провести с гражданами профилактические беседы по пожарной безопасности, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

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