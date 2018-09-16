Тюменцам предлагают сфоткаться с бабулей, сфоткаться с дедулей

16 Сент. 09:50 2018-09-16T09:51:01+03:00

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В Тюмени стартует online-фотоконкурс, в котором горожане смогут рассказать о тех, кто служит примером для будущих поколений. Речь, конечно, идёт о бабушках и дедушках – именно с ними тюменцам предлагают сфотографироваться и выложить фото в соцсетях с хэштегами #сфоткайсясбабулей и #сфоткайсясдедулей.

Как сообщает «Мой портал», попробовать себя в конкурсе могут все желающие, нужно лишь сделать снимок с бабулей и дедулей, рассказать о своих необычных увлечениях и жизненных ценностях. Также поощряются творческие способности и рассказ о важных моментах с бабушками и дедушками.

По правилам участия, каждый может публиковать только одну фотографию, а с 1 по 15 октября в соцсетях начнётся голосование на определение победителя. Главный приз – сертификат на 5 тыся рублей на любые мероприятия ТКТО. Бабушек и дедушек можно будет сводить на концерт или в театр.