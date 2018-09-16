В тюменской ОКБ№2 обсудили новые подходы к лечению доброкачественных опухолей

16 Сент. 08:22 2018-09-16T08:22:04+03:00

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Более 200 специалистов со всей страны приняли участие в Междисциплинарной научно-практической конференция «Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность». Мероприятие прошло в тюменской ОКБ №2.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, врачи обсудили новые подходы к лечению доброкачественных опухолей органов малого таза. Т.е. когда при помощи катетеров (через прокол артерии) в сосуды вводятся частики специального медицинского пластика, полностью прекращающие в них кровоток. В результате этого опухоль уменьшается в размерах, а симптомы купируются.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Инны Куликовой, за четыре года такое лечение прошла 641 женщина. Для повышения информированности о преимуществах новых методов лечения врачам может помочь специальный интернет-сайт. Сейчас он посвящён только эмболизации артерий в гинекологии и урологии, но в дальнейшем опыт может быть распространён и на другие направления медицины.