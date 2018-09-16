Школьники и профессионалы сразятся в соревнованиях по разработке месторождений

16 Сент. 07:18 2018-09-16T07:43:43+03:00

Школьники и профессионалы сразятся в соревнованиях на разработку месторождений Фото: Татьяна Коркина

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В рамках Тюменского нефтегазового форума 19 сентября с 9 до 17 часов пройдут соревнования нефтегазовых компаний «Нефть». Вместе с профессионалами ведущих компаний в состязаниях примут участие и ученики областной физико-математической школы.

Игра будет имитировать технологические особенности работы нефтедобывающих компаний. Каждой команде нужно будет разработать месторождение с трудноизвлекаемыми запасами нефти, причём они могут пользоваться и сейсморазведкой, и многозонными разрывами пласта в горизонтальных окончаниях скважин. Один месяц в жизни сравни 10-ти минутам в игре: все действия команд будут транслироваться в режиме онлайн на большом экране.

Отметим, что игра пройдёт в актовом зале «ЗапСибНИИГГ», всего в игре примут участие три профессиональные команды.