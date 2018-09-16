2018-09-16T06:26:48+03:00
Авто

В Тюмени 16 сентября погаснут сразу три светофора

Водители, будьте внимательнее!
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 16 сентября погаснут сразу три светофораВ Тюмени 16 сентября погаснут сразу три светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 16 сентября, с 9 до 17 часов погаснут сразу три светофора. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Так, регулировщики погаснут на следующих перекрёстках:

- ул. Ленина – ул. М. Тореза;

- ул. Республики – ул. Профсоюзная

- ул. Ленина – ул. Профсоюзная.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

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