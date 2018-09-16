2018-09-16T07:08:22+03:00
Экономика

Делегация из Тюменской области отправится на выставку «Сургут. Нефть и газ»

Мероприятие пройдёт с 26 по 28 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Сургуте с 26 по 28 сентября пройдёт XXIII международная выставка «Сургут. Нефть и газ», участие в которой примет и делегация Тюменской области. По информации портала «Вслух.ру» со ссылкой на Торгово-промышленную палату, участникам мероприятия организуют переговоры с деловыми кругами Сургута и ХМАО-Югры.

По словам вице-президента ТПП ТО Елены Авериной, в любом городе Югры тюменский бизнес радушно встречают и готовы оказать ему всяческую помощь.

- Югра – добрый сосед и исторический партнер Тюменской области. В этот раз мы едем для укрепления бизнес-связей между нашими предприятиями, и, уверены, эта бизнес-миссия принесет весомые положительные результаты, - рассказала она.

Подать свои заявки можно по телефону +7 (982)-912-82-73 или по адресу электронной почты. Контактное лицо – Кривова Юлия Александровна.

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