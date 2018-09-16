2018-09-16T06:16:07+03:00
Общество

Погода в Тюмени 16 сентября: дождь и до +17

В отдельных районах туман
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 16 сентября: дождь и до +17Погода в Тюмени 16 сентября: дождь и до +17Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 16 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура ночью +2,+7, местами заморозки -0,-5, днем +12,+17.

По народному календарю 16 сентября – день Домны Домброродной. На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь, а с поля убирать лён.

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