Жителям Тюменской области напоминают: провериться на онкозаболевания может каждый

15 Сент. 19:01 2018-09-15T19:01:15+03:00

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В Тюменской области работает система массового обследования жителей для раннего выявления злокачественных новообразований. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, каждый год в рамках скрининговых программ проводится более 1,8 млн обследований, причём многие из них тюменские медики делали первыми в России.

В 2017 году в поликлиниках региона провели дополнительное обучение специалистов и реорганизовали работу мужских и женских смотровых кабинетов. Если выявить онкологические заболевания на ранней стадии, то шансов выздороветь у пациента гораздо больше.

Так, например, с начала года врачи ишимской областной больницы №4 выявили 70 новых случаев злокачественных новообразований. В Ишиме и Ишимском районе зарегистрировано 36 случаев онкозаболеваний, в Абатском - 16, в Викулово - 12, в Армизонском - 4, в Сорокинском и Бердюжском районах – 1 случай на каждый район. Ещё 316 человек состоят на учёте и проходят дополнительное обследование.

Жителям области напоминают, что бесплатные онкоскрининги доступны каждому и направлены на выявление бессимптомного рака. Фельдшеры проведут полноценный осмотр, и, в случае чего, направят к нужному специалисту.