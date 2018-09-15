В Тобольске издадут сборник прозы писателя Михаила Тарковского

15 Сент. 17:23 2018-09-15T17:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» в канун своего 25-летия готовит к печати новую книгу серии «Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Как сообщает «Тюменская область сегодня», в сборник пошла проза сибирского писателя Михаила Тарковского, известного своими народными повестями и рассказами.

Среди самых известных произведений и сборников Тарковского (да, он тоже из семьи известного режиссёр): «Замороженное время», «Тойота-креста», «Енисей, отпусти!», «Полет совы» и многие другие. По словам председателя Фонда, известного издателя и мецената Аркадия Елфимова, это издание никогда не затеряется среди своих предшественниц.

– Наша библиотека – это воссоединяющаяся по драгоценным крупицам изящная словесность в «сибирских берегах», которые в свою очередь безграничны, поскольку являются неотъемлемой частью русской литературы. А мы надеемся снова увидеть именитого писателя на презентации его новой книги в Тюмени и Тобольске, - сказал Аркадий Елфимов.