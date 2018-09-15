История про Тюмэна всё-таки закончится: автор комиксов собрал на печать 73 тысячи рублей

15 Сент. 16:32 2018-09-15T16:33:21+03:00

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Автор комиксов о супергерое Тюмэне Георгий Елаев при помощи краудфандинга смог привлечь 73,5 тысячи рублей для печати финала истории. По информации портала «Вслух.ру», на эти деньги автор планирует напечатать постеры и футболки, закончить и выпустить книгу небольшим тиражом. Если удастся напечатать больше книг – их можно будет купить в тюменских магазинах.

- Мне даже во сне не могло привидеться, что мои попытки в комиксы способны кого-то тронуть; но за эти два месяца я получил просто невероятную эмоциональную поддержку, и вот это самое чувство - оно гораздо важнее любых денег! – поблагодарил Елаев всех своих помощников в сборе средств.

Напомним, комикс про Тюмэна появился как пародия на супергероику, которая издаётся в России.