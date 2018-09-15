2018-09-15T16:33:21+03:00
Звезды

История про Тюмэна всё-таки закончится: автор комиксов собрал на печать 73 тысячи рублей

Георгий Елаев поблагодарил всех за поддержку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Георгий ЕлаевФото: Георгий Елаев
Изменить размер текста:

Автор комиксов о супергерое Тюмэне Георгий Елаев при помощи краудфандинга смог привлечь 73,5 тысячи рублей для печати финала истории. По информации портала «Вслух.ру», на эти деньги автор планирует напечатать постеры и футболки, закончить и выпустить книгу небольшим тиражом. Если удастся напечатать больше книг – их можно будет купить в тюменских магазинах.

- Мне даже во сне не могло привидеться, что мои попытки в комиксы способны кого-то тронуть; но за эти два месяца я получил просто невероятную эмоциональную поддержку, и вот это самое чувство - оно гораздо важнее любых денег! – поблагодарил Елаев всех своих помощников в сборе средств.

Напомним, комикс про Тюмэна появился как пародия на супергероику, которая издаётся в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора