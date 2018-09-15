Тюменские водолазы обнаружили на дне Чёрного моря старый затонувший корабль

15 Сент. 16:21 2018-09-15T16:21:41+03:00

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Воспитанники тюменского военно-патриотического клуба «Барс» обнаружили на дне Чёрного моря старинное грузовое судно. Как сообщает пресс-служба Дворца и творчества «Пионер», ранее о нём не было никаких сведений.

По словам инструктора клуба Екатерины Зиалхаковой, в Крыму водолазы проходили специализированную подготовку. По просьбе доктора исторических наук Виктора Лебединского они исследовали район, где по приборам и был обнаружен крупный объект (п. Любимовка, недалеко от Севастополя).

- Оказалось, что это затонувшее судно, его назначение мы не знаем, но оно довольно старое, так как листы металла корпуса корабля скреплены заклепками, - рассказала она.

120-метровое судно лежит примерно в 700 метрах от берега, на глубине от 9 до 13 метров. По признанию Екатерины, в трюм водолазы не спускались из-за ограничений по времени, зато точно известно, что его палуба металлическая.

В настоящее время местные дайверы уже узнали о затонувшем корабле, все отснятые материалы передали учёным.