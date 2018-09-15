Тюменцы в возрасте расскажут «молодым», что такое семья

15 Сент. 15:36 2018-09-15T15:36:40+03:00

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На базе Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» стартует новый совместный социальный проект Лиги добровольцев ТюмГУ и регионального центра «Семья» «Жить со вкусом». Как сообщает «Тюменская линия», несколько месяцев «серебряные» волонтёры (от 55 лет и старше) будут встречаться с детьми, учиться готовить различные блюда и совершать покупки в магазинах.

По словам автора проекта и представителя Лиги добровольцев ТюмГУ Элены Гафуловой, этот проект основан на семейных ценностях. Ребятам будут показывать, что такое семья, и сформируют у них социальные навыки.

- Многие дети, выпускаясь из социального учреждения, в будущем сами отказываются от своих детей, либо просто не хотят иметь семью. Они не знают, что такое поддержка, им это все настолько незнакомо. Хотелось бы, чтобы проект прошёл не просто как серия мастер-классов, а остался у ребят в памяти, отметила она.

Отметим, что в проекте примут участие 24 воспитанника Дома «Борки» и 12 наставников старшего возраста. Авторы считают, что именно люди старшего возраста поделятся своей энергией и эмоциями с детьми.