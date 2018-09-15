Тюменский спортсмен завоевал золото на Кубке Европы по дзюдо

15 Сент. 14:44 2018-09-15T14:44:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмен тюменского клуба «Тайфун» Мирзоюсуф Гафуров выиграл золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который не так давно завершился в Братиславе (Словакия). Это первая серьёзная победа в карьере Гафурова, теперь ему предстоит отправиться на Первенство Европы.

По словам самого Мирзоюсуфа, на пьедестал ему помогли подняться отточенная техника и внимательное наблюдение за противником до поединка. Так, спортсмен выискивает слабые стороны соперника и выбирает тактику.

– Помогли также и мои коронные броски «Упор стопой в живот», «Бычок» и «Гадаули», - рассказывает Мирзоюсуф.

Спортсмену удалось одолеть украинского, хорватского и австрийского спортсменов, а в финале пришлось выигрывать у земляка, тюменца Алима Балкарова.