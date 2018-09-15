Трудных тюменских подростков «реабилитируют» с помощью спорта

15 Сент. 13:20 2018-09-15T13:20:56+03:00

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«Тюменская региональная федерация альпинизма» подала заявку на грантовый конкурс областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, представив проект по скало-и ледолазанию для трудных подростков.

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на руководителя организации Тимура Гайнуллина, две сотни детей, имена которых есть в базе УМВД, весь учебный год смогут тренироваться и участвовать в различных мастер-классах.

- Будет и веревочный парк, и ледодром, и скалолазание. Все, чтобы у детей менялось мировоззрение, отношение к тем людям, которые их окружают, - отметил на презентации проекта Тимур.

Проект представлен в направлении «Работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей», где максимальная сумма гранта составляет полмиллиона рублей. С похожей заявкой по социализации трудных подростков с помощью спорта заявилась и «Федерация роллер спорта и скейтбординга Тюменской области».

В общей сложности, на грантовый конкурс заявлено 36 проектов. Итоги подведут 20 сентября.