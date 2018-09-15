Восемь человек отравились шаурмой в тюменском кафе «Восточный дворик»

15 Сент. 13:12 2018-09-15T13:12:25+03:00

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Восемь человек отравились шаурмой в кафе «Восточный дворик» (ул. Широтная, 80/5) с 12 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. У всех пострадавших зарегистрировано заболевание «острый гастроэнтерит».

По информации ведомства, во время санитарно-эпидемиологического расследования было выявлен целый ряд нарушений.

- Отсутствует централизованное водоснабжение и канализование, объемно- планировочные решения помещений кафе не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, имеет место пересечение потоков готовой продукции и сырья, сотрудники кафе работают без медицинского осмотра, - говорится в сообщении Управления.

За выявленные нарушения деятельность кафе временно приостановлено, Управление Роспотребнадзора готово оказать пострадавшим помощь в части подготовки исков в суд в защиту их прав.