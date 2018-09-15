15 Сент. 13:03 2018-09-15T13:03:33+03:00

Опубликовано видео с места ДТП, в котором ночной гонщик протаранил два авто Фото: Татьяна Коркина

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Сотрудники тюменской Госавтоинспекции разыскивают ночного гонщика, водителя автомобиля Nissan Teana, который протаранил два авто на Московском тракте. ДТП произошло рядом с рынком «Блошинка».

По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, автомобиль Nissan Teana выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2114. После столкновения он отлетел к автомобилю «Лада Приора». Один из водителей получил травму головы.