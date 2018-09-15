Опубликовано видео с места ДТП, в котором ночной гонщик протаранил два авто
Сейчас водителя ищут
Опубликовано видео с места ДТП, в котором ночной гонщик протаранил два автоФото: Татьяна Коркина
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Сотрудники тюменской Госавтоинспекции разыскивают ночного гонщика, водителя автомобиля Nissan Teana, который протаранил два авто на Московском тракте. ДТП произошло рядом с рынком «Блошинка».
По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, автомобиль Nissan Teana выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2114. После столкновения он отлетел к автомобилю «Лада Приора». Один из водителей получил травму головы.
Перекресток на Московском тракте возле Блошинки авария с погоней.Авария 15 минут назад. Перекресток на Московском тракте возле Блошинки авария с погоней. Погоня продолжается а последствия на видео(