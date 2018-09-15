Стойбище коренных малочисленных народов Севера «переехало» в Богандинский

15 Сент. 12:10 2018-09-15T12:10:40+03:00

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В конце октября около п. Богандинский Тюменского района откроется стойбище коренных малочисленных народов севера. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на председателя тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» Ирины Малых, в Тюмени эта выставка работала 5 лет.

Теперь же интерактивная зона появится неподалёку от Богандинского – на земле, которую специально выкупил «Кедр». По словам Ирины, землю искали специально в Тюменском районе, т.к. здесь есть археологические памятники, подтверждающие жизнь кмнс.

- Здесь сохранились свидетельства истории – жилища, святые места, могильники, городища. Когда Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока выкупил, активисты «Кедра» приступили к строительству нового стойбища, - рассказала она.

На территории уже возвели хантыйский дом, лабаз, охотничью избушку, навесы для летней кухни, на стойбище поставили 7 идолов по традиции народов севера. Сейчас заканчивают облагораживать территорию, будут построены административные здания.