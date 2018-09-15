Тюменцы побывали на международном форуме

15 Сент. 11:03 2018-09-15T11:04:32+03:00

В этом году в нем участвовали молодые люди из более чем семидесяти стран

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Недавно три тюменца - Юрий Алескеров, Ирина Конева и Александр Болдырев – вернулись с третьего международного образовательного форума «Евразия». В этом году его участниками стали более 800 человек из 77 стран. В программе были: лекции, практические интенсивы, форсайт-сессии, панельные дискуссии.

Для Александра Болдырева это не первый опыт участия в форуме. До этого молодой человек был на «Евразии» в 2016 году. Как он отметил, международные форумы – это не только новые знания, но и возможность погрузиться в другую культуру, пообщаться с молодежью из других стран.

Каждый день форума был посвящен определенной теме: «Новые горизонты», «Евразия в центре событий», «Глобальные вызовы», «Новые возможности», «Россия для мира», «Создаем будущее вместе». Работали и тематические площадки: квест, молодежное самоуправление, публичная дипломатия и т.д.

Итогом форума стала дорожная карта взаимодействия участников на год, список проектов, которые участники предложат на тематических площадках, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Отметим, что международный образовательный форум «Евразия» проходил в Оренбургской области с 4 по 10 сентября. Переду участниками выступили 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, 180 волонтеров. Грантовый фонд форума — 3,7 миллионов рублей.