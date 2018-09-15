2018-09-15T10:20:25+03:00
Общество

«Тюменский бройлер» накормит бездомных и больных куриным мясом

Продукцию будут отправлять благотворительной организации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» завершает первый этап нового инвестиционного проекта. По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, в сентябре в новых корпусах появятся первые цыплята, а пока ведутся пуско-наладочные работы по установке оборудования в птичниках. Все три новых корпуса планируют ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

- Технологии будут применены самые современные. Как направление, птицеводство за последние годы шагнуло далеко вперед. Это связано и с генетикой птицы, и с ее содержанием. Все это сопровождается ростом спроса на диетическое мясо, - отметила она.

Кроме того, «Тюменский бройлер» принял решение помогать своей продукцией благотворительной организации «Будущее начинается сейчас». Каждый месяц предприятие будет поставлять им мясо птицы, чтобы накормить больных и бездомных.

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