2018-09-15T09:25:00+03:00
Общество

Тюменский ВПО «Кречет» завершил летний сезон в патриотическом проекте «Знамя Победы»

По его окончании участники продолжили вести общественную деятельность
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Под кураторством Военно-поискового отряда «Кречет» в Тюмени с марта 2018 реализуется культурно-патриотический проект «Знамя Победы». Члены патриотической организации почти ежедневно проводили различные спортивные соревнования, передачи документов и исторических материалов найденным родственникам погибших солдат. Как сообщает «Тюменская область сегодня», кроме того, участники ВПО проводили «уроки мужества» для школьников и поисковые походы.

Заключительный этап «Знамени Победы» для ямальских поисковых отрядов прошёл с 3 по 19 июля в Крыму. В посёлок Кача, недалеко от Севастополя, отправились представители поискового отряда «Патриоты России» из Надыма, представители направления армейского рукопашного боя из Салехарда и Лабытнанги, представители ВПО «Кречет». В общей сложности, в этапе приняли участие 43 человека. Ребята объединились со севастопольским поисковым отрядом «Долг» и провели поисковые работы на участках героической обороны 365-ой зенитной батареи «Форт Сталин» и второй линии обороны Севастополя 8-ой бригады морской пехоты.

После посещения полуострова участники ВПО «Кречет» продолжили вести общественно-полезную деятельность под символом победы.

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