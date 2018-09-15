2018-09-15T08:24:18+03:00
Звезды

В Тюмени закрывается выставка-инсталляция про мигрантов

Homeland | Hostland закончит свою работу 20 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МТЦ "Космос"Фото: МТЦ "Космос"
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В большом зале тюменского МТЦ «Космос» 20 сентября в 19 часов пройдёт закрытие выставки-инсталляции про мигрантов Homeland | Hostland. Как сообщает «Мой портал», здесь можно будет посмотреть документальный фильм, который смонтирован из отзывов посетителей, пообщаться с героями выставки и послушать читку пьесы «Хач» современного драматурга Ульяны Гицаревой.

По словам автора проекта и режиссёра театра «Ремарка» Юлии Вологжаниной, благодаря выставке в жизни героев произошли интересные вещи. Некоторые впервые записывались в студии звукозаписи, другим удалось дать интервью для ТВ и многое другое.

- Хочу сказать большое спасибо посетителям Homeland | Hostland за те отзывы, которые они оставили. Это значит, что проект городу нужен, что ему важны его герои, - поблагодарила горожан Юлия.

Выставка-инсталляция работала с 20 августа в конференц-зале МТЦ «Космос». Здесь можно было послушать истории восьми мигрантов, которые переехали в Тюмень из Украины, Мали, Казахстана, Узбекистана, США, Йемена и др. стран. На сегодняшний день выставку посетило около 100 человек.

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